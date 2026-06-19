Африканские фанатки покорили сердца на ЧМ-2026 (фото)

Девушки блеснули красотой на главном празднике футбола

На чемпионате мира по футболу-2026 прогремели матчи 1-го тура. Сразу несколько африканских команд проявили себя на поле, а их болельщицы поразили своей красотой весь мир.

Что нужно знать

Африканские сборные стартовали на ЧМ-2026

Болельщицы из Африки стали звездами сети

Мундиаль проходит в Мексике, США и Канаде

В threads набирает популярности публикация об африканских фанатках ЧМ-2026. Девушки из Кабо-Верде, Алжира, Сенегала и ДР Конго покорили сердца любителей футбола.

Африканские болельщицы ЧМ-2026/Фото: threads.com/@luchalibreonline

Пользователи массово восхищаются красотой фанаток. Особенно их поразила болельщица из ДР Конго.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.