Матч ЧМ-2026 вошел в историю: в футболе дебютировали 2 новых правила (видео)

Футболисты едва не стали антигероями встречи, позабыв о новых правилах

На чемпионате мира по футболу-2026 дебютировало "правило Винисиуса", а также еще одна дисциплинарная норма. Это произошло в игре 2-го тура группового этапа Турция — Парагвай.

Что нужно знать

Турция проиграла Парагваю — 0:1

На ЧМ-2026 произошло первое удаление по правилу "Винисиуса"

Парагвай стал жертвой еще одного футбольного закона

От нововведений пострадала команда Парагвая. Об этом сообщает "Телеграф".

В конце первого тайма игрок парагвайцев Мигель Анхель Альмирон получил прямую красную карточку за то, что прикрыл свой рот во время спора с соперником. Это правило появилось в футболе после скандала со звездой "Реала" и сборной Бразилии Винисусом Жуниором. Бразилец в матче Лиги чемпионов обвинил полузащитника "Бенфики" Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях. Оскорбительную фразу аргентинец якобы сказал, прикрывая рот футболкой. В итоге в футболе экстренно ввели новое правило, запрещающее прикрывать рот в разговорах с оппонентами.

Кроме того, парагвайцы некоторое время играли вдевятером. На 66-й минуте сборная Парагвая делала замену больше 10 секунд, из-за чего арбитр применил временное удаление к уходящему с поля игроку. Это нововведение призвано бороться с затягиванием времени в футболе. В итоге номинальные гости дождались, пока игра была остановлена вновь, и замена была выполнена.

Видеообзор матча Турция — Парагвай. Видео предоставлено Megogo.

Момент с удалением смотреть с 03:11

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.