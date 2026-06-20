Украинки не разбираются в футболе? Гениальная шутка о ЧМ-2026
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Тренер сборной США завирусился в украинском сегменте Интернета
Владелица Академии StudyRoom, преподавательница английского языка из Украины Алла Лавренюк поделилась отличной шуткой о женщинах и их познаниях в футболе. Девушка затронула тему внешности главного тренера сборной США Маурисио Почеттино на чемпионате мира по футболу.
Что нужно знать
- США обыграли Австралию — 2:0
- Почеттино попал в тренды украинского Интернета
- Тренер американской сборной похож на известного актера
Соответствующий пост Алла опубликовала в своем микроблоге в threads. Она также поделилась небольшим видео с Почеттино в кадре.
Не понимаю, почему кто-то думает, что девушки не разбираются в футболе. Каждая девушка знает, что сборную США тренирует Рассел Кроу.
Переглянути в Threads
На видео Маурисио очень смахивает на новозеландского актера и режиссера Рассела Кроу, знаменитого по фильму "Гладиатор" (2000 год). Шутка попала в тренды соцсети, пользователи массового комментируют ее. Некоторые отметили, что Почеттино также похож на волонтера Сергея Притулу.
Видеообзор матча США — Австралия. Видео предоставлено Megogo.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.