Укр

Все забыли о футболе из-за нее: очаровательная фанатка на ЧМ-2026 (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Болельщики сборной ДР Конго Новость обновлена 19 июня 2026, 13:49
Болельщики сборной ДР Конго. Фото Getty Images

Футбольная фанатка стала звездой сети

Болельщица сборной ДР Конго стала звездой матча против Португалии на чемпионате мира по футболу-2026. Мужчины, которые находились рядом с ней, даже забыли об игре.

Что нужно знать

  • Португалия не смогла победить ДР Конго — 1:1
  • На трибунах заметили красивую болельщицу
  • Африканка стала звездой сети

Соответствующий момент попал в прямую трансляцию матча Португалия — ДР Конго. Об этом сообщает "Телеграф".

На кадрах видно, как фанатка сборной ДР Конго с пышными формами танцует на трибунах. Примечательно, что болельщики, которые находились рядом с ней, забыли про футбол и смотрели только на нее. В сети в восторге от африканской красотки.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.

Теги:
#Футбол #Сборная Португалии #Сборная ДР Конго #ЧМ-2026