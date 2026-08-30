"Зверь" наказал хама: в весе Усика появился новый чемпион (видео)

Хорватский гигант преподал молодому британцу ценный урок

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В субботу, 29 августа, на Арене O2 в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою на ринге сошлись британец Мозес Итаума (14-1, 12 КО) и хорват Филип Хргович (21-1, 16 КО).

Поединок завершился досрочной победой Хрговича. Об этом сообщает "Телеграф".

Итаума с первый секунд начал засыпать хорвата ударами-бомбами. Британец владел тотальным преимуществом по ходу восьми раундов и даже отправил соперника в нокдаун во второй 3-минутке, однако этого не хватило для победы. У 21-летнего Мозеса просто закончился "бензин". Британец выдохся, чем и воспользовался более опытный 34-летний Филип по прозвищу "Зверь".

Таким образом, Хргович выиграл титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Этот пояс накануне освободил украинец Александр Усик.

Полный видеообзор боя Итаума — Хргович будет доступен здесь позднее.

🥊🫪 MY GOODNESS!!

Filip Hrgovic comes back to beat Moses Itauma 👀👀👀👀👀#MosesHrgovic pic.twitter.com/Fo8ptK66Sw — MЇ₭€-ṤṀḮḼ₭ØṾỈCĦ (@mikesmilkovich) August 29, 2026

Отметим, перед боем между боксерами вспыхнул конфликт. Итаума после взвешивания толкнул Хрговича со сцены, а хорват в ответ отвесил оплеуху сопернику. В итоге хорват наказал наглеца и в ринге.

На сайте "Телеграф" доступны видео разогревочных поединков шоу Итаума — Хргович. Организаторы бесплатно показали сразу 7 боев. Также на шоу в Лондоне выступил Денис Беринчик, который вернулся на ринг после тяжелейшего поражения и последующих операций на плече. Украинец проиграл более молодому британцу решением судей.