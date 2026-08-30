Беринчик проиграл большой бой, но удивил образом во время выхода на ринг (видео)

Денис достойно смотрелся на ринге против более молодого боксера

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В субботу, 29 августа, украинец Денис Беринчик (19-2, 9 КО) провел рейтинговый бой против британца Сэма Ноукса (19-1, 16 КО). Поединок состоялся в рамках большого вечера бокса в Лондоне Мозес Итаума (14-0, 12 КО) — Филип Хргович (20-1, 15 КО).

Бой завершился победой Ноукса решением судей. Об этом сообщает "Телеграф". Посмотреть результаты и видео боев на вечере бокса в Лондоне можно в статье: "Итаума — Хргович: онлайн-трансляция вечера бокса".

38-летний Денис был легок на ногах с первых секунд, однако тактика второго номера не сработала. Беринчик пытался вырвать победу в "чемпионских" раундах, однако этого не хватило, чтобы победить соперника на записках судей. Итоговый счет — 100-90, 99-91, 98-92 в пользу Ноукса. Таким образом, 29-летний Сэм стал обладателем второстепенного титула WBO International в легком весе.

Полный видеообзор поединка Беринчик — Ноукс будет доступен здесь позднее.

Примечательно, что Беринчик вышел на ринг в образе оператора fpv-дрона.

Denys Berinchyk makes his way into the ring🔥#MosesHrgovic | Now | The O2, London | DAZN pic.twitter.com/n0DgD2AJSn — Queensberry Promotions (@Queensberry) August 29, 2026

Напомним, Беринчик вернулся на ринг после поражения в чемпионском поединке и последующих операций на плече. 14 февраля 2026 года бывший "украинский атаман" проиграл нокаутом Кейшону Дэвису. На кону стоял титул WBO в легком весе.

На сайте "Телеграф" доступны видео разогревочных поединков шоу Итаума — Хргович. Организаторы бесплатно показали сразу 7 боев.