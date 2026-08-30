"Звір" покарав хама: у вазі Усика з’явився новий чемпіон (відео)

Хорватський гігант дав молодому британцю цінний урок

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У суботу, 29 серпня, на Арені O2 у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою на рингу зійшлися британець Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) та хорват Філіп Хргович (21-1, 16 КО).

Поєдинок завершився достроковою перемогою Хрговича. Про це повідомляє "Телеграф".

Ітаума з перших секунд почав засипати хорвата ударами-бомбами. Британець володів тотальною перевагою протягом восьми раундів і навіть відправив суперника в нокдаун у другій 3-хвилинці, проте цього не вистачило для перемоги. У 21-річного Мозеса просто закінчився "бензин". Британець видихався, чим і скористався досвідченіший 34-річний Філіп на прізвисько "Звір".

Таким чином, Хргович виграв титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF. Цей пояс напередодні звільнив українець Олександр Усик.

Повний відеоогляд бою Ітаума — Хргович буде доступний тут пізніше.

🥊🫪 MY GOODNESS!!

Filip Hrgovic comes back to beat Moses Itauma 👀👀👀👀👀#MosesHrgovic pic.twitter.com/Fo8ptK66Sw — MЇ₭€-ṤṀḮḼ₭ØṾỈCĦ (@mikesmilkovich) August 29, 2026

Зазначимо, що перед боєм між боксерами спалахнув конфлікт. Ітаума після зважування штовхнув Хрговича зі сцени, а хорват у відповідь відважив ляпаса супернику. У результаті хорват покарав зухвальця і на ринзі.

На сайті "Телеграф" доступні відео розігрівальних поєдинків шоу Ітаума — Хргович. Організатори безкоштовно показали одразу 7 боїв. Також на шоу в Лондоні виступив Денис Берінчик, який повернувся на ринг після важкої поразки та подальших операцій на плечі. Українець програв молодшому британцю рішенням суддів.