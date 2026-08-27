"Предательство" Ковтуна заиграло новыми красками: грандиозный скандал в украинской гимнастике из-за 900 евро

В украинской спортивной гимнастике вновь неспокойно

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Известный украинский гимнаст Назар Чепурный публично раскритиковал Украинскую федерацию гимнастики (УФГ) и Министерство молодежи и спорта. В своем обращении он наглядно показал, почему украинские спортсмены задумываются о смене гражданства.

Соответствующее заявление 23-летний гимнаст опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, украинские чиновники не выделили ему деньги на подготовку к чемпионату Европы, где он занял первое место в опорном прыжке.

Цена победы: самостоятельная борьба за подготовку

По словам Назара, успех на международной арене дался ему вопреки, а не благодаря условиям, созданным дома. Из-за отсутствия надлежащей базы в Украине он был вынужден за полтора месяца до турнира выехать в Германию.

Финансовое бремя: На протяжении всей подготовки спортсмен обращался в Минспорт и УФГ за материальной помощью. В ответ он слышал лишь обещания "завтра".

На протяжении всей подготовки спортсмен обращался в Минспорт и УФГ за материальной помощью. В ответ он слышал лишь обещания "завтра". Собственные сбережения: Первую половину сборов — жилье, питание, топливо и все остальные базовые расходы — Назар полностью оплачивал из собственного кармана.

Первую половину сборов — жилье, питание, топливо и все остальные базовые расходы — Назар полностью оплачивал из собственного кармана. Сомнительная экономия: По словам гимнаста, речь шла о сумме всего в 900 евро (около 46 тысяч грн), однако ведомства посчитали эти средства слишком большими тратами, хотя руководство Федерации позволяет себе полеты бизнес-классом.

🥇 ¡TENEMOS MEDALLA DE ORO EN SALTO!



El ucraniano Chepurnyi Nazar se lleva el metal con una puntuación total de 14.566, ¡enhorabuena!



La plata se la lleva Usachev Aleksei y el bronce el británico Scott Sol.



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Иностранная поддержка вместо государственной

Ситуация приобрела абсурдный характер, когда украинскому атлету помогли совершенно другие люди. Когда Немецкая федерация гимнастики узнала о его проблемах, она добровольно взяла на себя оплату его официального тренировочного сбора в Кинбауме.

В своем обращении Назар выразил благодарность тем, кто действительно был рядом:

Своему тренеру Геннадию Людвиговичу Сартинскому .

. Немецкой федерации гимнастики за солидарность и поддержку.

Роландосу (спортивный клуб), а также родным и близким.

"Нет ничего ничтожнее, чем не сделать ничего для этого результата, а после него кричать о победе громче всех. Жаль, что 900 € на подготовку спортсмена к чемпионату Европы — это, оказывается, слишком много. Но в то же время члены Федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться о смене спортивного гражданства. Не удивляйтесь", — написал Назар.

Полное заявление Назара Чепурного

В сети по-разному оценили ситуацию. Большинство поддерживает гимнаста, однако нашлись и те, кто раскритиковал его. Некоторые пользователи считают, что Назару не стоило жаловаться, ведь многие украинцы проливают кровь на фронте, пока он тренируется и соревнуется за границей.

"А потом будем кричать: предатель"

"Красавец"

"Благодарю Вас за победу для Украины и украинцев! Спасибо, что освещаете правду. Коррупционеры и коррупционерки, власть — позор страны, внутренние враги, или это и есть план, чтобы как можно больше украинцев не выдержало и уехало за границу"

"Вот и ответ умникам, которые обзывали Ковтуна, уехавшего в Хорватию, всякими пакостями"

"Сильные слова и еще сильнее результат"

"Слабак"

"Очень прискорбно, что спортсменам нужно бороться не только за результат, но и за нормальные тренировки"

"Потому спортсмены и выезжают, а их потом клеймят предателями"

"Скандалы в федерации не прекращаются уже много лет. В этом плане можно понять и Ковтуна, и Стельмаха"

"Поддерживаю вас. Вы — большой трудяга и молодец"

Тревожный звоночек для украинского спорта

Отметим, на ЧЕ-2026 в Загребе (Хорватия) "золото" в личном многоборье и на брусьях завоевал Илья Ковтун (Хорватия). Еще на прошлой Олимпиаде в Париже Илья выступал за Украину, однако после Игр объявил, что переходит в другую сборную. Это спровоцировало огромный скандал в украинском спорте. Вице-президент УФГ Стелла Захарова назвала поступок Ильи "предательством", а тренерка спортсмена Ирина Горбачева пожаловалась на плохое финансирование. Примечательно, что Илья, выступая за Украину, набил несколько патриотических татуировок. На фоне новостейо его смене гражданства в сети раскритиковали спортсмена.

Илья Ковтун выиграл золото для Хорватии на ЧЕ-2026

Радомир Стельмах выступил за Германию/Фото: Getty Images

На Евро-2026 засветился еще один бывший украинский гимнаст. 21-летний Радомир Стельмах стал восьмым в многоборье, выступая за Германию. О переходе спортсмена под немецкий флаг стало известно в марте 2026 года.