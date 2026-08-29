Итаума - Хргович: онлайн-трансляция боев андеркарда (видео)

Прямая видеотрансляция разогревочных боев шоу

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В субботу, 29 августа, в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном бою британец Мозес Итаума (14-0, 12 КО) сразится с хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО) за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция разогревочных боев шоу отYouTube-канала DAZN. Начало шоу в 18:00 по киевскому времени. Следить за вечером бокса в Лондоне можно в статье: "Итаума — Хргович: онлайн-трансляция вечера бокса".

Онлайн-трансляция боев андеркарда шоу Итаума — Хргович (обновляется)

Тони Кёртис (13-1, 3 KO) — Имад Насиб (8-0, 2 КО) — рейтинговый бой во втором наилегчайшем весе (до 52,163 кг)

Арбнор Джашари (9-0, 3 КО) — Нуман Хуссейн (8-1-2, 1 КО) — рейтинговый бой во втором полулегком весе (до 58,967 кг)

Фрэнки Вуд (4-0, 1 КО) — Каллум Ли (8-0, 1 КО) — рейтинговый бой в полулегком весе (до 57,153 кг)

Сэм Кинг (6-0-1, 1 КО) — Джек Суоллоу (4-12-1, 1 КО) — рейтинговый бой в среднем весе (до 72,574 кг)

Зайн Ахмед (2-0, 0 КО) — Лиам Фитцморис (0-18) — рейтинговый бой во втором легчайшем весе (до 55,225 кг)

Хассан Ишак (3-0, 3 КО) — Энцо Бахиано Муньос (4-16-4, 2 КО) — рейтинговый бой во втором легчайшем весе (до 55,225 кг)

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Итаума — Хргович, а также делился прогнозом на это противостояние. Поединок ориентировочно начнется ближе к полуночи.

Добавим, что в основном карде шоу выступит украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО), который попытается остановить местную звезду Сэма Ноукса (18-1, 16 КО). Украинец возвращается на ринг после тяжелого поражения. Следить за этим поединком можно в материале: "Беринчик — Ноукс: онлайн-трансляция боя".