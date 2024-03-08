Не игнорируйте: эта процедура продлит жизнь аккумулятора смартфона в 2-3 раза

Калибровка поможет поддерживать заряд на оптимальном уровне

Большинство пользователей смартфонов при длительном использовании одного гаджета могут сталкиваться с износом батареи. То есть аккумулятор плохо держит заряд, быстро нагревается.

В таком случае следует использовать калибровку батареи, чтобы получить корректную информацию о ее состоянии. "Телеграф" расскажет вам, как это правильно сделать.

При использовании телефона вы можете заметить некоторые вещи, указывающие на плохую работу батареи и ее износ.

А именно:

Быстро выключается смартфон. То есть телефон перестает понимать уровень заряда и выключается. Такое может случиться не только при 15-5%, но даже при 30-20%.

Смартфон продолжает работать даже при нулевом уровне заряда.

Скорость падения заряда слишком высока. Это легко проверить, ведь если вы только отключили его от зарядного устройства, батарея уже показывает 95-90%.

Телефон не может зарядиться выше 95–97%.

Если хоть один из этих признаков есть у вашего смартфона, то вам лучше сразу откалибровать батарею.

Как калибровать аккумулятор телефона

Сначала следует зарядить смартфон до 100%, затем зайти в наборщик номера и вести комбинацию символов *#0228#. Далее откроется системное меню, в котором нужно нажать кнопку Quick Start.

Экран смартфона на несколько секунд погаснет, затем выдаст значение батареи. Если оно ниже 100%, значит есть проблема. Тогда снова нужно полностью зарядить батарею и повторить процедуру, пока уровень заряда не будет соответствовать 100%.

Заметим, что эта комбинация работает не на всех устройствах Android. Если после ввода соответствующей комбинации на вашем смартфоне не отображается окно с информацией о состоянии батареи, то вам нужно откалибровать телефон вручную.

Для этого:

Разрядите смартфон до 0% и поставьте его на зарядку. По достижении 100% оставьте его на зарядке в течение 8 часов, все это время не пользуясь девайсом. Затем выключите гаджет и продолжайте заряжать еще около часа. Затем снимите смартфон с зарядки и снова подключите к сети на пару минут. Снова выключите смартфон и подключите к зарядному устройству еще на 1 час.

После выполнения всех манипуляций аккумулятор смартфона откалибруется. Эту процедуру следует повторять не более 2-3 раз в год, ведь злоупотребление этим может привести к еще большему износу аккумулятора.

Ранее "Телеграф" писал о 6 привычках, которые вредят смартфону и ускоряют его износ.