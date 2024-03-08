Не ігноруйте: ця процедура подовжить життя акумулятора смартфона у 2-3 рази

Калібрування допоможе підтримувати заряд на оптимальному рівні

Більшість користувачів смартфонів при тривалому використанні одного гаджету можуть стикатися з псуванням батареї. Тобто акумулятор погано тримає заряд, швидко нагрівається тощо.

У такому випадку слід використати калібрування батареї, щоб отримати коректну інформацію про її стан. "Телеграф" розповість вам, як це правильно зробити.

Під час користування телефоном, ви можете помітити деякі речі, що вказують на погану роботу батареї та її псування.

А саме:

Швидко вимикається смартфон. Тобто телефон перестає розуміти справжній рівень заряду і вимикається. Таке може трапитись не лише при 15-5%, а й навіть при 30-20%.

Смартфон продовжує функціонувати навіть при нульовому рівні заряду.

Швидкість падіння заряду занадто висока. Це легко перевірити, адже якщо ви тільки но відключили його від зарядного пристрою, батарея вже показує 95-90%.

Телефон не може зарядитися вище 95-97%.

Якщо хоч одна з цих ознак є у вашого смартфона, то вам краще одразу ж відкалібрувати батарею.

Як калібрувати акумулятор телефона

Спочатку слід зарядити смартфон до 100%, далі зайти в набирач номера і вести комбінацію символів *#0228#. Потім відкриється системне меню, у якому потрібно натиснути на кнопку Quick Start.

Екран смартфона на кілька секунд потухне, а потім видасть значення батареї. Якщо воно нижче 100%, значить є проблема. Тоді знову треба повністю зарядити батарею і повторити процедуру, поки рівень заряду не буде відповідати 100%.

Зауважимо, що дана комбінація працює не на всіх пристроях Android. Якщо після введення відповідної комбінації на вашому смартфоні не з'являється вікно з інформацією про стан батареї, тоді вам треба відкалібрувати телефон вручну.

Для цього:

Розрядіть смартфон до 0% і поставте його на зарядку. Після досягнення 100% залиште його на зарядці протягом 8 годин, весь цей час не користуючись девайсом. Потім вимкніть гаджет і продовжте заряджати ще близько години. Далі зніміть смартфон з зарядки й знову під'єднайте до мережі на пару хвилин. Знову вимкніть смартфон і підключіть до зарядного пристрою ще на 1 годину.

Після виконання усіх маніпуляцій акумулятор смартфона відкалібрується. Цю процедуру треба повторювати не більше 2-3 разів на рік, адже зловживання цим може привести до ще більшого зносу акумулятора.

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