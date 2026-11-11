Что означают цифры на яйцах: как читать маркировку

Согласно нормам срок минимальной годности яиц не должен превышать 28 дней с даты снесения

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В европейской системе маркировки код на яичной скорлупе сообщает, в каких условиях содержали кур-несушек. При этом в Украине цифры в привычных обозначениях могут указывать на весовую категорию, поэтому значение маркировки зависит от используемой системы.

Значения обозначений объясняет molbuk. Помимо цифрового кода, на упаковке встречается буква А – она обозначает свежие яйца, соответствующие стандартам качества.

Как код связан с условиями содержания кур

Цифра 0 означает органическое производство. Таких кур содержат по требованиям органического хозяйства: птицы получают органический корм и имеют доступ к открытым пространствам.

Цифра 1 указывает на свободный выгул. Куры могут находиться в помещении, но у них также есть возможность выходить на открытые площадки.

При свободном выгуле куры могут выходить из помещения на открытую площадку Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Код 2 обозначает напольное содержание. Птицы свободно перемещаются внутри птичника, без клеток, однако доступа на улицу у них нет.

Цифра 3 относится к клеточному содержанию. В этой системе используют специальные улучшенные клетки, которые отвечают установленным требованиям к площади и оборудованию.

Что говорят буквы и весовые категории

Размер яйца на европейской упаковке обозначают латинскими буквами. Категория S – маленькие яйца весом менее 53 граммов, M – средние, от 53 до 63 граммов.

Обозначение L используют для крупных яиц весом от 63 до 73 граммов. XL – очень крупные яйца, от 73 граммов. Эти буквы помогают определить размер продукта при выборе упаковки.

Отдельное обозначение на упаковке – дата минимальной годности. Ее отсчитывают от даты снесения яйца, поэтому при покупке важно смотреть и на этот срок.

В украинской маркировке используют буквы "Д" и "С": первая означает диетические яйца, вторая – столовые. Чтобы правильно прочитать обозначения, стоит учитывать пояснения на упаковке и маркировку на самой скорлупе.

Категория яиц/Инфографика ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, почему одни вареные яйца чистятся за секунду, а другие — нет. На это влияют возраст яйца и способ приготовления.