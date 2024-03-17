Телефон зарядится моментально: что делать, когда нужно срочно воспользоваться разряженным смартфоном

Многие пренебрегают этими простыми правилами

Если ваш смартфон разрядился, но он срочно вам понадобился, есть способ зарядить его практически моментально. Всего за несколько минут (а в некоторых случаях и меньше) можно зарядить его настолько, чтобы сделалать все свои неотложные дела.

"Телеграф" рассказывает о том, как это сделать. На самом деле никакого "секрета" в том, как ускорить зарядку нет. Но многие пренебрегают этими простыми правилами.

Как быстро зарядить смартфон?

В первую очередь, активировать "автономный режим" телефона, отключающий все основные функции, тратящие заряд — то есть мобильную связь Вluetooth и Wi-Fi;

Чтобы активировать "режим полета", нужно опустить шторку уведомлений и нажать кнопку с пиктограммой самолетаж.

Активировать режим экономии заряда в настройках;

Вручную выкрутить яркость экрана на самый минимум.

За несколько минут полностью восстановить весь заряд батареи не выйдет, но 10-15% процентов наверняка наберется.

Напомним, ранее мы писали о том, почему нельзя разговаривать по телефону во время зарядки.