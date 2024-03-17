Телефон зарядиться вмить: що робити, коли потрібно терміново скористатися розрядженим смартфоном
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Багато хто нехтує цими простими правилами
Якщо ваш смартфон розрядився, але терміново вам знадобився, є спосіб зарядити його практично моментально. Усього за кілька хвилин (а в деяких випадках і менше) можна зарядити його настільки, щоб зробити всі свої невідкладні справи.
"Телеграф" розповідає про те, як це зробити. Насправді жодного "секрету" у тому, як прискорити зарядку немає. Але багато хто нехтує цими простими правилами.
Як швидко зарядити смартфон?
- В першу чергу, активувати "автономний режим" телефону, що відключає всі основні функції, що витрачають заряд, тобто мобільний зв’язок Вluetooth і Wi-Fi;
Щоб активувати режим польоту, потрібно опустити шторку повідомлень і натиснути кнопку з піктограмою літака.
- Активувати режим заощадження в налаштуваннях;
- Вручну викрутити яскравість екрана на мінімум.
За кілька хвилин повністю відновити весь заряд батареї не вийде, але 10-15% напевно набереться.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна розмовляти телефоном під час заряджання.