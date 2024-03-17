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Телефон зарядиться вмить: що робити, коли потрібно терміново скористатися розрядженим смартфоном

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
pinterest.com Новина оновлена 17 березня 2024, 13:34

Багато хто нехтує цими простими правилами

Якщо ваш смартфон розрядився, але терміново вам знадобився, є спосіб зарядити його практично моментально. Усього за кілька хвилин (а в деяких випадках і менше) можна зарядити його настільки, щоб зробити всі свої невідкладні справи.

"Телеграф" розповідає про те, як це зробити. Насправді жодного "секрету" у тому, як прискорити зарядку немає. Але багато хто нехтує цими простими правилами.

Як швидко зарядити смартфон?

  • В першу чергу, активувати "автономний режим" телефону, що відключає всі основні функції, що витрачають заряд, тобто мобільний зв’язок Вluetooth і Wi-Fi;

Щоб активувати режим польоту, потрібно опустити шторку повідомлень і натиснути кнопку з піктограмою літака.

  • Активувати режим заощадження в налаштуваннях;
  • Вручну викрутити яскравість екрана на мінімум.

За кілька хвилин повністю відновити весь заряд батареї не вийде, але 10-15% напевно набереться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна розмовляти телефоном під час заряджання.

Теги:
#Зарядка #Телефон #Лайфхак