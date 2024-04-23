Как быстро зарядить телефон: 5 советов для безопасного и эффективного питания

Заряд быстро пойдет вверх, если выполните эти простые рекомендации

Смартфоны сегодня ― это незаменимые помощники для каждого современного человека. Зная лайфхаки, можно включить флэш-уведомления или быстрее зарядить телефон без ущерба для батареи.

Всего лишь пять простых действий, и вы за короткое время сможете подкормить гаджет. Этими советами делится "Телеграф".

Использование проводной зарядки

Беспроводные технологии более удобны, но требуют больше времени на питание смартфона. Поэтому лучше использовать оригинальную зарядку телефона.

Правильный выбор розетки

От стабильной сети телефон заряжается в разы быстрее. Если же питание происходит от USB-портов, то на это уйдет больше времени.

Режим быстрой зарядки

В некоторых моделях гаджета есть специальный адаптер для быстрого питания. Если ваш телефон совместим с этой технологией, то следует ею воспользоваться.

Эксперты предостерегают: часто пользоваться этим режимом не стоит. Иначе батарея начнет быстрее деградировать.

Экономия заряда

Во время питания не следует использовать гаджет. Так он будет быстрее заряжаться.

Чтобы ускорить процесс, включите режим полета. Он автоматически отключит геологию, Bluetooth и Wi-Fi, чтобы еще больше сэкономить заряд.

Снимите чехол

Энергия дольше скапливается при высокой температуре. Именно поэтому лучше при зарядке класть гаджет на ровную жесткую поверхность и снимать чехол.

Ранее "Телеграф" писал о трех опасных приложениях для телефона. Они есть в каждом современном смартфоне.