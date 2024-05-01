Сохранит до 60%: неожиданный лайфхак, как сэкономить заряд с помощью обоев на экране

В частности это касается OLED-экранов, которые есть в большинстве новых моделей смартфонов

Есть множество способов, как сохранить заряд на телефоне, один из которых — установить правильные обои. Многие могут не знать этого лайфхака, но обычные черные обои на экране вашего смартфона действительно помогут сохранить проценты батареи.

Так, заряд на гаджете могут забирать не только приложения, соцсети или другие энергозатратные программы, но также и картинка, что стоит на фоне. Потому эксперты рекомендуют в нужных случаях менять ее на черную. Об этом пишет highload.today.

Этот лайфхак неприметный и кажется, что он поможет сохранить лишь пару процентов, но на самом деле — до 60%. В частности это касается OLED-экранов, которые есть в большинстве новых моделей смартфонов. Такой способ подойдет как владельцам iPhone, так и Android.

Есть также альтернативный вариант — черные обои с разноцветными полосами. Такая картинка также будет потреблять меньше заряда.

Интересно, что красный, синий, белый, зеленый и другие цвета потребляют больше энергии, нежели черный. Потому вы можете менять картинку с такими цветами на черную, когда срочно нужно сохранить заряд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно нужно заряжать мобильный телефон, чтобы батарея "прожила" как можно дольше.