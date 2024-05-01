Збереже до 60%: несподіваний лайфхак, як заощадити заряд за допомогою шпалер на екрані

Зокрема, це стосується OLED-екранів, які є в більшості нових моделей смартфонів

Є безліч способів, як зберегти заряд на телефоні, один з яких встановити правильні шпалери. Багато хто може не знати цього лайфхака, але звичайні чорні шпалери на екрані вашого смартфона справді допоможуть зберегти відсотки батареї.

Так, заряд на гаджеті можуть забирати не лише додатки, соцмережі чи інші енерговитратні програми, а й картинка, що стоїть на фоні. Тому експерти рекомендують у потрібних випадках міняти її на чорну. Про це пише highload.today.

Цей лайфхак непримітний і здається, що він допоможе зберегти лише кілька відсотків, але насправді – до 60%. Зокрема, це стосується OLED-екранів, які є в більшості нових моделей смартфонів. Такий спосіб підійде як власникам iPhone, так і Android.

Є також альтернативний варіант – чорні шпалери з різнокольоровими смугами. Така картинка також споживатиме менше заряду.

Цікаво, що червоний, синій, білий, зелений та інші кольори споживають більше енергії, ніж чорний. Тому ви можете міняти картинку з такими кольорами на чорну, коли потрібно зберегти заряд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно потрібно заряджати мобільний телефон, щоб батарея "прожила" якнайдовше.