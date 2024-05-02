Беспроводная vs проводная: какая зарядка лучше для вашего смартфона, объяснили специалисты

Проводная зарядка может дать фору беспроводной сестре

Все больше владельцев смартфонов предпочитают беспроводные зарядки. Это удобно, эффективно и выглядит немного футуристично. Но способна ли беспроводная зарядка полностью заменить свою проводную предшественницу? "Телеграф" изучил этот вопрос.

Сравнили проводную и беспроводную зарядку специалисты портала Bibliotech. Учли сразу несколько критериев.

Универсальность

В этой категории однозначную победу одерживает беспроводная зарядка. Она поддерживает широкий спектр гаджетов: можно зарядить смартфон, часы и другую современную портативную электронику. Проводная же зарядка зависит от конкретных разъемов, что делает ее гораздо менее универсальной с точки зрения совместимости устройств.

Эффективность

Меньшую универсальность проводная зарядка компенсирует эффективностью. Она гораздо быстрее зарядит устройство, чем беспроводной аналог. Да, технологии беспроводных зарядок совершенствуются, но по сей день побеждает в этой категории проводная зарядка.

Вместе с этим есть и еще одно преимущество: при подключении к проводной зарядке нет смысла переживать, что процесс подзарядки сорвется, тогда как оставляя телефон без внимания на беспроводной зарядке, нет никаких гарантий, что, например, ваш котик, не подвинет телефон и процесс зарядки будет прерван.

Подвижность

Одним из наиболее значимых преимуществ беспроводных зарядных устройств является их удобство. Достаточно просто разместить панель зарядки на столе, а затем класть на нее свой телефон или часы и не путаться в десятках кабелей, часто загромождающих рабочее место. Проводная зарядка таким похвастаться не может.

Долговечность

Возможно это вас удивит, но, по мнению специалистов, беспроводная зарядка более долговечна, чем проводная. Считается, что отсутствие физических разъемов и частое подключение/отключение уменьшает износ зарядного оборудования. Проводная зарядка – это постоянное использование зарядных портов и кабелей, что приводит к их износу. Правда, если бережно относиться к устройствам, то любая зарядка проживет долго.

Денежный критерий

Проводные зарядки однозначно дешевле, чем их беспроводные аналоги, а потому и доступнее. Это делает их победителем этой категории.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как правильно использовать беспроводную зарядку. Распространенная ошибка может повредить телефон.