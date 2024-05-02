Бездротова vs дротова: яка зарядка краща для вашого смартфона, пояснили фахівці

Дротова зарядка може дати фору бездротовій сестрі

Все більше власників смартфонів надають перевагу бездротовим зарядкам. Це зручно, ефективно та й виглядає трохи футуристично. Та чи здатна бездротова зарядка повністю замінити свою дротову попередницю? "Телеграф" дослідив це питання.

Порівняли дротову та бездротову зарядку фахівці з порталу Bibliotech. Врахували одразу кілька критеріїв.

Універсальність

В цій категорії однозначну перемогу здобуває бездротова зарядка. Вона підтримує широкий спектр ґаджетів: можна зарядити смартфон, годинник та іншу сучасну портативну електроніку. Дротова ж зарядка залежить від конкретних роз’ємів, що робить її набагато менш універсальною з погляду сумісності пристроїв.

Ефективність

Меншу універсальність дротова зарядка компенсує ефективністю. Вона набагато швидше зарядить пристрій, ніж бездротовий аналог. Так, технології бездротових зарядок вдосконалюються, але станом на зараз перемагає в цій категорії дротова зарядка.

Разом з цим є і ще одна перевага: при підключенні до дротової зарядки немає сенсу переживати, що процес заряджання "злетить", тоді як залишаючи телефон без уваги на бездротовій зарядці, немає жодних гарантій, що, наприклад, ваш котик, посуне телефон і процес заряджання буде перервано.

Рухливість

Одна з найбільш вагомих переваг бездротових зарядних пристроїв є їхня зручність. Достатньо просто розмістити панель зарядки на столі, а тоді класти на неї свій телефон чи годинник і не плутатися у десятках кабелів, які часто захаращують робоче місце. Дротова зарядка таким похизуватися не може.

Довговічність

Можливо це вас здивує, але на думку фахівців, бездротова зарядка більш довговічна, ніж дротова. Вважається, що відсутність фізичних роз’ємів і частого підключення/відключення зменшує знос зарядного обладнання. Провідна зарядка – це постійне використання зарядних портів і кабелів, що призводить до їх зношування. Щоправда, якщо дбайливо ставитися до пристроїв, то будь-яка зарядка "проживе" довго.

Грошовий критерій

Дротові зарядки однозначно дешевші, ніж їхні бездротові аналоги, а тому і більш доступні. Це робить їх переможцем в цій категорії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як правильно використовувати бездротову зарядку. Поширена помилка може нашкодити вашому телефонові.