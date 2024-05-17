Телефон зарядится в два раза быстрее: лайфхаки, которые помогут в блэкаут

Эти простые советы помогут быстро пополнить заряд батареи

На фоне того, что в Украину вернулись отключения света, пользователи гаджетов пытаются всячески ускорить зарядку устройств. Мало кто знал, но телефон будет заряжаться в два раза быстрее, если провернуть всего несколько простых махинаций.

На портале SantePlusmag рассказали, как ускорить зарядку телефона, чтобы успеть пополнить емкость батареи, пока есть свет. Эти хитрости точно не навредят батарее.

Первое, что нужно сделать — не использовать телефон во время зарядки. Любые программы замедляют этот процесс, так как потребляют немало энергии. Особенно это касается игр и других приложений.

Также рекомендуется на время зарядки включить режим полета или просто отключить телефон. Специалисты советуют включать режим полета каждый раз, когда заряжается телефон. Благодаря этой функции многие энергозатратные функции гаджета отключаются, а значит заряд батареи пополняется быстрее.

Также стоит отключиться от сети и закрыть все приложения. Некоторые из программ могут работать даже в фоновом режиме, разряжая телефон, поэтому нужно убедиться, что они точно закрыты. Вдобавок к этому лучше отключиться от Wi-Fi, выключить Bluetooth и даже мобильный интернет.

Если телефон поддерживает быструю или сверхбыструю зарядку, то это намного упростит жизнь его владельцу. Многие современные гаджеты компании-производители выпускают уже с такой встроенной функцией. Нужно лишь купить специальный блочок, который усиливает напряжение. Но перед этим стоит убедиться, что телефон совместим с таким устройством.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как дольше сохранить заряд телефона, если отключили свет. Это помогут сделать всего несколько простых советов.