Можно ли прерывать процесс заряда телефона: вы будете удивлены ответом

Есть разница в зарядке стрых телефонов и новых

Многие придерживаются мнения, что во время зарядки телефона не стоит снимать его, пока батарея полностью не зарядится, чтобы не нанести ей вред. Однако это не совсем так и есть нюансы, которые следует учитывать.

Такое правило действительно существует, но для старых телефонов, поскольку в них аккумуляторы действительно от частого прерывания зарядки могли выйти из строя. Их лучше заряжать до 100%. Об этом пишет "Апостроф".

Современные телефоны вовсе не боятся перерывов в зарядке. Не стоит переживать, если вы не зарядили его полностью. Это связано с тем, что в них установлены литий-ионные аккумуляторы, и полная зарядка может наоборот повредить батарею.

Для современных гаджетов также есть золотое правило — зарядка не более чем до 80%, а ставить заряжаться следует, когда батарея на уровне 20%. Это оптимальный уровень, при котором батарея не будет перегружаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что необходимо отключить на телефоне, чтобы сохранить заряд как можно дольше. Есть семь универсальных советов, которые значительно сэкономят течение дня.