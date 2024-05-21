Чи можна переривати процес заряду телефону: ви будете здивовані відповіддю

Є різниця в зарядці стрих телефонів та нових

Багато хто дотримується думки, що під час заряджання телефону не варто знімати його, поки батарея повністю не зарядиться, щоб не завдати їй шкоди. Однак, це не зовсім так і є нюанси, які слід враховувати.

Таке правило дійсно існує, але для старих телефонів, оскільки в них акумулятори дійсно від частого переривання заряджання могли вийти з ладу. Їх все ж таки краще заряджати повныстю до 100%. Про це пише "Апостроф".

Сучасні телефони не бояться перерв у зарядці. Не варто хвилюватися, якщо ви не зарядили його повністю. Це пов’язано з тим, що в них встановлені літій-іонні акумулятори, і повна зарядка може пошкодити батарею.

Для сучасних гаджетів також є золоте правило — зарядка не більше ніж до 80%, а ставити заряджатися слід, коли батарея на рівні 20%. Це оптимальний рівень, коли батарея не буде перевантажуватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що необхідно відключити на телефоні, щоб зберегти заряд якомога довше. Є сім універсальних порад, які значно зекономлять протягом дня.