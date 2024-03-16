Наталка Полтавка: первая украинская ИИ-ведущая захватила сеть (видео)

С Полтавкой вышло уже два видео

В Украине создали виртуальную ведущую с помощью искусственного интеллекта. Наталка Полтавка, так ее назвали, озвучивает новости на "Kolo.news".

Об этом медиа сообщило на своей фейсбук-странице. Ролики с ее участием планируют выпускать на постоянной основе.

"Хотим представить вам новую журналистку редакции Kolo.news Наталку Полтавку, которую мы сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. Каждое нововведение имеет свою техническую задачу. Задача Наталки: читать на украинском языке без иностранного акцента 30-секундные новостные ролики с картинками и текстом", – пишет редакция.

Издание также отметило, что сейчас следит за тем, чтобы Наталка правильно произносила слова, текст имел логическое начало и завершение.

По словам главной редакторки Татьяны Цирульник, на создание этого проекта команду вдохновило обучение по ИИ-технологиям, а также желание создавать уникальный видеоконтент.

С Наталкой Полтавкой вышло уже два выпуска новостей, в сети это событие подняло шквал эмоций.

Большинство пользователей не слишком положительно восприняли это событие, ведь считают появление ИИ в сфере медиа угрозой сокращения кадров. Но были и предложения ввести такую Наталку в Телемарафон.

Но есть и положительные комментарии с небольшой критикой, ведь все же проект только создан и у него есть незначительные недостатки.

Также в комментариях предложили создать схожий проект для правовой системы и власти, чтобы избегать коррупции.

Ранее "Телеграф" писал, что бессмысленная "шутка" журналистки в Швеции вызвала настоящий скандал.