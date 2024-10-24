В Украине внедрят новейший стандарт Wi-Fi. Что это даст гражданам
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Условия применения новейшего стандарта радиооборудования Wi-Fi 6E на территории Украины будут аналогичны европейским
В Украине разрешат использовать более продвинутую технологию для WiFi. Она существенно увеличит скорость передачи данных.
Об этом сообщает Национальная комиссия регулирования электронных коммуникаций (НКЭК). Она предложила Министерству цифровой трансформации внедрить в Украине радиотехнологию Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц), добавив соответствующие частоты в План распределения и использования радиочастотного спектра.
В НКЭК объяснили, что новый стандарт обеспечит:
- увеличение пропускной способности для Wi-Fi сетей (480 МГц дополнительного спектра), что означает более высокую скорость, меньшую задержку и одновременную передачу гораздо больших объемов информации для пользователей Wi-Fi
- гармонизацию использования радиочастотного спектра для радиотехнологии Wi-Fi с ЕС
- поставка современного радиооборудования в Украину.
Отмечается, что условия применения новейшего стандарта радиооборудования Wi-Fi 6E на территории Украины будут аналогичны европейским – на основании общей авторизации без присвоения радиочастоты.
Напомним, ранее мы писали о том, что мобильные операторы в Украине теперь должны обеспечить доступность мобильной связи при отключении электроэнергии в течение 10 часов.