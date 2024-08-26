Фанаты разочарованы: новейшая технология в Tesla Cybertruck оказалась мыльным пузырем

Поклонники пикапа разочарованы

Tesla Cybertruck, один из самых ожидаемых электропикапов последних лет, снова оказался в центре внимания автомобильного сообщества. В этот раз причиной стала новая система помощи при парковке, вызвавшая неоднозначную реакцию среди владельцев и почитателей бренда.

Несмотря на громкие заявления и обещания, реальность оказалась несколько иной, чем ждали покупатели. Рассмотрим подробнее, что же действительно получили владельцы Cybertruck и почему это вызвало волну разочарования. Об этом сообщает Аutoevolution.com.

В чем проблема

Недавно Tesla выпустила обновление программного обеспечения 2024.26.11 для Cybertruck, включавшее систему Vision Park Assist. Эта функция предоставляет водителям 3D-визуализацию пространства вокруг автомобиля во время парковки. Казалось бы, полезное дополнение, но оно не оправдало надежд многих владельцев.

Главное разочарование состоит в том, что Vision Park Assist не способна самостоятельно припарковать электропикап. Владельцы ожидали полноценную систему автоматической парковки, но получили только визуальную помощь. Это особенно досадно, учитывая, что Cybertruck не отличается компактными размерами и требует дополнительного внимания при маневрировании.

Еще одним неприятным открытием явилось то, что новая система не использует камеру переднего бампера. Это вызвало удивление, ведь Cybertruck оснащен такой камерой, которая могла бы значительно улучшить функциональность системы парковки. Энтузиасты даже провели эксперименты, закрывая скотчем камеру, и подтвердили, что она не привлекается в работе Vision Park Assist.

Стоит отметить, что Cybertruck до сих пор не имеет многих водительских систем помощи, которые уже стали стандартом для современных автомобилей. Отсутствие адаптивного круиз-контроля, ассистента удержания полосы движения и системы обнаружения объектов в слепых зонах вызывает удивление владельцев.

Руководство Tesla обещает, что полноценная система автономного вождения FSD (Full Self-Driving) может появиться в Cybertruck уже в следующем месяце. Однако, учитывая предыдущий опыт с задержками и недоработками, многие владельцы относятся к этим заявлениям скептически.

Ситуация с Vision Park Assist демонстрирует, что даже такой инновационный производитель как Tesla может стоять перед трудностями при внедрении новых технологий. Владельцам Cybertruck придется еще некоторое время ждать полноценную систему помощи при парковке и другие передовые функции, обещанные во время презентации электропикапа.

Ранее Телеграф также рассказывал, что Кадыров прикрутил пулемет на Tesla Cybertruck и пообещал передать его на фронт. Но впоследствии Илон Маск опроверг информацию о том, что он якобы отправил пикап лидеру кадыровцев.