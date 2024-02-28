Наступника космічного спорткара Tesla Roadster представлять уже цього року

Кажуть, що автомобіль розганятиметься до першої сотні за секунду

Tesla Roadster вийде у продаж уже в 2025 році. Цього року новий спортивний автомобіль авторства Ілона Маска повинні представити на широкий загал.

Про це розповів сам американський мільярдер на своїй сторінці у соцмережі Х. За його словами, презентація автоновинки стане найдивовижнішою за всю історію.

Що відомо про Tesla Roadster

Tesla Roadster — це колаборація компанія Tesla/SpaceX. На думку деяких експертів, наприклад, Sawyer Merritt, цей автомобіль зможе розганятися до першої сотні всього за 1 секунду.

Нагадуємо, що Roadster — це чотиримісний автомобіль, про який заявили у 2017 році. Спочатку планувалось, що автомобіль буде запущено в 2020 році, але наступного року Ілон Маск заявив, що вони не можуть втиснутись у глобальний ланцюжок постачання. Тому торік довгожданий електричний спорткар не було представлено.

Перше покоління Tesla Roadster представили у 2008 році — автомобіль базувався на спільному проєкті з Lotus Elise. Один з них уже 5 років перебуває у космосі. Спорткар уже 3 рази облетів Сонце і має залишитись у космосі на наступні тисячоліття. Є ймовірність, що родстер пошкодила сонячна радіація, тому зараз не можливо дізнатись, де саме перебуває автомобіль у космічному просторі.

Наступник цього авто, за різними чутками, має отримати запас ходу в 1000 км. Ілон Маск каже, що "такої машини не буде, якщо її взагалі можна назвати машиною".

Раніше "Телеграф" писав, що блогер перевірив, чи дійсно Tesla Cybertruck може рухатись по воді. Розпіарений пікап почав розвалюватись на ходу.