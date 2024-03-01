Скриплять гальма в авто? Є 4 причини, чому так відбувається

Не всі з цих причин є небезпечними

Деякі люди думають, що скрип гальм в авто — це нормально. Досвідчені водії знають, що у цьому допоможе WD-40 (по-народному "ведешка"), але насправді цей розчин зменшить скрип лише на кілька днів.

Більшість причин, які спричиняють цей неприємний звук в автомобілі, є серйозними. На них потрібно звертати увагу, повідомляє Slashgear. Розповідаємо про них детальніше.

Гальмівні колодки автомобіля зношені

Якщо ви щойно змінили гальма, і вони скриплять, то потрібно лише порадіти. Ваші гальма повинні притертись і змаститись — цей звук зникне через кілька десятків кілометрів. Тому ці поради вас не стосуються.

Але найчастіше скрип гальм виникають через те, що гальмівні колодки уже старі, вони стерлись. Не ігноруйте цей звук, адже це може впливати на безпеку руху.

Гальмівні колодки поганої якості

Гальмівні колодки поганої якості можуть видавати неприємні звуки типу скреготу, скрипу. Вони можуть мати нерівності, тому водій при гальмуванні може навіть відчувати вібрацію. Такі колодки нерівномірно зношуються і деформуються, викликаючи скрип. А бруд та сміття тільки погіршуватимуть ситуацію. Варто також нагадати, що неякісні гальмівні колодки швидше виходять з ладу через те, що не витримують високих температур, що виникають під час тертя.

Проблеми з гальмівною рідиною

Гальмівна рідина є невіддільною частиною гальмівної системи автомобіля та інших транспортних засобів. Гальмівна рідина передає силу від гальмівної педалі до гальмівних механізмів кожного колеса. Це дозволяє водієві контролювати швидкість і зупиняти транспортний засіб.

Гальмівна рідина повинна мати певні характеристики, такі як стійкість до високих температур, низька в'язкість при низьких температурах та високий тиск пари. Це дозволяє їй ефективно функціонувати в різних умовах експлуатації автомобіля. Якщо рідина втрачає свої властивості, гальма можуть працювати менш ефективно або навіть втратити свою працездатність.

Якщо вона забруднена або містить воду, це може призвести до корозії гальмівних ліній, циліндрів та інших компонентів. Погана гальмівна система може призвести до аварій через неможливість ефективного зупинення автомобіля. Це становить серйозну загрозу для водіїв, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Гальма мокрі

Скрипіння гальм автомобіля може виникнути через вологу, особливо якщо автомобіль залишили на ніч на вулиці або у вологому середовищі. Волога може потрапляти на гальмівні диски або барабани, і коли водій використовує гальма, вона може викликати тертя, що призводить до скрипіння.

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