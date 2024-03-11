Какие подержанные автомобили из Китая привозят украинцы: топ-20 моделей

Как ни странно, но машины топовых брендов тоже собираются в Поднебесной

Украинцы не перестают интересоваться подержанными автомобилями из Китая. Впрочем, в этот перечень входят не только машины китайских брендов, но и мировые. Да, Volkswagen, Tesla, Volvo и Honda — все они собираются в Китае.

Как сообщает Институт исследований авторынка, украинцы интересуются подержанными авто из Китая, возраст которых не превышает 2 года. Отмечается, что средний возраст подержанных китайских автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине в течение 2023 года, составил 1,6 года. В то же время, по итогам 2022 года он составлял 1,9 года, а в 2021 — 3,9 года.

Какие модели из Китая являются самыми популярными

Что касается рейтинга лучших авто с пробегом, которые были ввезены из Поднебесной в Украину, то лидерство принадлежит Volkswagen ID.4. Эту модель приобрели в 2023 году в количестве 1,6 тысяч экземпляров.

Второе место заняла Honda M-NV — 474. На третьей строчке с показателем в 296 привезенных авто разместился Volkswawgen ID.6, а четвертое место заняла Honda e:NS1, которую производят на совместном японско-китайском заводе Dongfeng Honda. Ее ввезли в количестве 187 машин. Замыкает первую пятерку Toyota bZ4X и ее 184 экземпляра, которую производят на заводах GAC Toyota и FAW Toyota.

В общем, в топ-20 перечня подержанных авто, которые были ввезены в 2023 году из Китая в Украину входят такие модели:

Volkswagen ID.4 — 1622 шт. Honda M-NV — 474 Volkswagen ID.6 — 296 Honda e:NS1 — 187 Toyota bZ4X — 184 Tesla Model Y — 124 Buick Envision — 118 BYD Song Plus — 103 Tesla Model 3 — 95 Geely Emgrand — 92 Honda e:NP1 — 79 Nissan Ariya — 75 Weltmeister EX5 — 65 Zeekr 001 — 49 Polestar 2 — 49 Volkswagen ID.3 — 45 Audi Q4 — 43 BYD Tang — 41 Honda Fit/Jazz — 38 Volvo XC60 — 29

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы стали больше покупать электрокары. Там также лидирует сегмент подержанных автомобилей.