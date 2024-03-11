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Какие подержанные автомобили из Китая привозят украинцы: топ-20 моделей

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
Дата публикации
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Автор
Volkswagen ID4 Новость обновлена 11 марта 2024, 11:28
Volkswagen ID4. Фото Volkswagen

Как ни странно, но машины топовых брендов тоже собираются в Поднебесной

Украинцы не перестают интересоваться подержанными автомобилями из Китая. Впрочем, в этот перечень входят не только машины китайских брендов, но и мировые. Да, Volkswagen, Tesla, Volvo и Honda — все они собираются в Китае.

Как сообщает Институт исследований авторынка, украинцы интересуются подержанными авто из Китая, возраст которых не превышает 2 года. Отмечается, что средний возраст подержанных китайских автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине в течение 2023 года, составил 1,6 года. В то же время, по итогам 2022 года он составлял 1,9 года, а в 2021 — 3,9 года.

Какие модели из Китая являются самыми популярными

Что касается рейтинга лучших авто с пробегом, которые были ввезены из Поднебесной в Украину, то лидерство принадлежит Volkswagen ID.4. Эту модель приобрели в 2023 году в количестве 1,6 тысяч экземпляров.

Второе место заняла Honda M-NV — 474. На третьей строчке с показателем в 296 привезенных авто разместился Volkswawgen ID.6, а четвертое место заняла Honda e:NS1, которую производят на совместном японско-китайском заводе Dongfeng Honda. Ее ввезли в количестве 187 машин. Замыкает первую пятерку Toyota bZ4X и ее 184 экземпляра, которую производят на заводах GAC Toyota и FAW Toyota.

В общем, в топ-20 перечня подержанных авто, которые были ввезены в 2023 году из Китая в Украину входят такие модели:

  1. Volkswagen ID.4 — 1622 шт.
  2. Honda M-NV — 474
  3. Volkswagen ID.6 — 296
  4. Honda e:NS1 — 187
  5. Toyota bZ4X — 184
  6. Tesla Model Y — 124
  7. Buick Envision — 118
  8. BYD Song Plus — 103
  9. Tesla Model 3 — 95
  10. Geely Emgrand — 92
  11. Honda e:NP1 — 79
  12. Nissan Ariya — 75
  13. Weltmeister EX5 — 65
  14. Zeekr 001 — 49
  15. Polestar 2 — 49
  16. Volkswagen ID.3 — 45
  17. Audi Q4 — 43
  18. BYD Tang — 41
  19. Honda Fit/Jazz — 38
  20. Volvo XC60 — 29

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы стали больше покупать электрокары. Там также лидирует сегмент подержанных автомобилей.

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