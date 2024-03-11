Какие подержанные автомобили из Китая привозят украинцы: топ-20 моделей
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Как ни странно, но машины топовых брендов тоже собираются в Поднебесной
Украинцы не перестают интересоваться подержанными автомобилями из Китая. Впрочем, в этот перечень входят не только машины китайских брендов, но и мировые. Да, Volkswagen, Tesla, Volvo и Honda — все они собираются в Китае.
Как сообщает Институт исследований авторынка, украинцы интересуются подержанными авто из Китая, возраст которых не превышает 2 года. Отмечается, что средний возраст подержанных китайских автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине в течение 2023 года, составил 1,6 года. В то же время, по итогам 2022 года он составлял 1,9 года, а в 2021 — 3,9 года.
Какие модели из Китая являются самыми популярными
Что касается рейтинга лучших авто с пробегом, которые были ввезены из Поднебесной в Украину, то лидерство принадлежит Volkswagen ID.4. Эту модель приобрели в 2023 году в количестве 1,6 тысяч экземпляров.
Второе место заняла Honda M-NV — 474. На третьей строчке с показателем в 296 привезенных авто разместился Volkswawgen ID.6, а четвертое место заняла Honda e:NS1, которую производят на совместном японско-китайском заводе Dongfeng Honda. Ее ввезли в количестве 187 машин. Замыкает первую пятерку Toyota bZ4X и ее 184 экземпляра, которую производят на заводах GAC Toyota и FAW Toyota.
В общем, в топ-20 перечня подержанных авто, которые были ввезены в 2023 году из Китая в Украину входят такие модели:
- Volkswagen ID.4 — 1622 шт.
- Honda M-NV — 474
- Volkswagen ID.6 — 296
- Honda e:NS1 — 187
- Toyota bZ4X — 184
- Tesla Model Y — 124
- Buick Envision — 118
- BYD Song Plus — 103
- Tesla Model 3 — 95
- Geely Emgrand — 92
- Honda e:NP1 — 79
- Nissan Ariya — 75
- Weltmeister EX5 — 65
- Zeekr 001 — 49
- Polestar 2 — 49
- Volkswagen ID.3 — 45
- Audi Q4 — 43
- BYD Tang — 41
- Honda Fit/Jazz — 38
- Volvo XC60 — 29
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы стали больше покупать электрокары. Там также лидирует сегмент подержанных автомобилей.