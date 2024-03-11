В Украине подешевел автогаз: за сколько теперь можно заправиться

Изменения в стоимости произошли в сетях среднего и более низкого ценового диапазона

Некоторые украинские АЗС скорректировали стоимость автогаза. Так, заправиться голубым топливом в некоторых сетях стало дешевле.

Как сообщает мониторинг Консалтинговой группы "А-95", с 4 по 11 марта средняя цена на сжиженный газ в рознице уменьшилась на 0,11 грн/л, до 27,90 грн/л. Отмечается, что в основном изменения произошли в сетях среднего и более низкого ценового диапазона.

Сколько стоит заправиться автогазом

По состоянию на 11 марта средняя цена газа в этом сегменте составляет 27,43 грн/л, когда в премиум сетях — 28,99 грн/л. Что касается сетей АЗС, то больше всех сбросил в цене VST (-90 коп./литр). Теперь там цена автогаза составляет 26,90 грн/литр. Меньше всего в стоимости автогаз подешевел в Marshal — на 14 коп./л, до 26,60 грн/л.

Дешевле всего можно приобрести газ на АЗК сети Marshal в Житомирской области — 25,50 грн/л, дороже всего — 31,69 грн/л — в Mango в Донецкой области. "Авантаж 7" на этой неделе не пересматривал цену на газ (25,95 грн/л). Она остается самой низкой среди операторов.

В то же время стоимость автогаза на "БРСМ-Нефть" в среднем уменьшилась на 4 коп./литр. Компания разнонаправленно посмотрела цены на ресурс на своих АЗК. Так, например, в Николаевской области топливо подорожало на 50 коп./литр, а в Черкасской — подешевело на 50 коп./литр. Но на большинстве своих заправок оператор не изменял стоимость газа. По состоянию на 11 марта разница между премиум и дискаунт сегментами выросла на 12 коп./литр по сравнению с 1 марта и составляет 2,55 грн/л.

Отмечается, что удешевление ресурса обусловлено стабилизацией ситуации в мелкооптовом секторе рынка. Так, по данным "А-95", за неделю средняя стоимость топлива в опте уменьшилась на 410 грн/т или на 0,22 грн/л, но в двухнедельной динамике цена снизилась на 3 700 грн/т (2 грн/л). Соотношение средних цен автогаза и бензина А-95 не изменилось по сравнению с концом февраля и составляет 54%.

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