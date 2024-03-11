В Україні здешевшав автогаз: за скільки тепер можна заправитися

Зміни у вартості відбулися в мережах середнього і нижчого цінового діапазону

Деякі українські АЗС скорегували вартість автогазу. Так, заправитися блакитним пальним у деяких мережах стало дешевше.

Як повідомляє моніторинг Консалтингової групи "А-95", від 4 до 11 березня середня ціна на скраплений газ в роздробі зменшилася на 0,11 грн/л, до 27,90 грн/л. Зазначається, що в основному зміни відбулися в мережах середнього і нижчого цінового діапазону.

Скільки коштує заправитися автогазом

Станом на 11 березня середня ціна на газ в цьому сегменті становить 27,43 грн/л, коли в преміум мережах — 28,99 грн/л. Щодо мереж АЗС, то найбільше скинув у ціні VST (-90 коп./літр). Тепер там ціна автогазу становить 26,90 грн/літр. Найменше у вартості автогаз подешевшав у Marshal — на 14 коп./л, до 26,60 грн/л.

Найдешевше можна придбати газ на АЗК мережі Marshal в Житомирській області — 25,50 грн/л, найдорожче — 31,69 грн/л — в Mango в Донецькій області. "Авантаж 7" цього тижня не переглядав ціну на газ (25,95 грн/л). Вона залишається найнижчою серед операторів.

В той же час, вартість автогазу на "БРСМ-Нафта" в середньому зменшилася на 4 коп./літр. Компанія різнонаправлено переглянула ціни на ресурс на своїх АЗК. Так, наприклад, в Миколаївській області пальне здорожчало на 50 коп./літр, а в Черкаській — здешевіло на 50 коп./літр. Але на більшості своїх заправках оператор не змінював вартість газу. Станом на 11 березня різниця між преміум і дискаунт сегментами зросла на 12 коп./літр порівняно з 1 березня і складає 2,55 грн/л.

Зазначається, що Здешевлення ресурсу обумовлено стабілізацією ситуації в дрібногуртовому секторі ринку. Так, за даними "А-95", протягом тижня середня вартість пального в гурті зменшилася на 410 грн/т або на 0,22 грн/л, але в двотижневій динаміці ціна знизилася на 3 700 грн/т (2 грн/л). Наразі співвідношення середніх цін автогазу та бензину А-95 не змінилося порівняно з кінцем лютого і складає 54%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за якої оптимальної швидкості руху можна заощадити пальне. На це впливає декілька факторів.