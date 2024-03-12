Некоторые украинские АЗС изменили цены на бензин и дизель: сколько теперь стоит заправить авто

В некоторых сетях стоимость даже немного откатилась

Ряд украинских АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо. Так, большинство сетей снова изменили стоимость в сторону подорожания, однако есть и те, кто немного "сбросил".

Как сообщает Консалтинговая группа "А-95", больше всего изменений произошло в эконом-сегменте, где расстояние до премиальных сетей сокращается и теперь уже составят 7,13 грн/л и 6,42 грн/л для бензина и ДТ соответственно. В феврале, в свою очередь, она достигала в среднем 7,48 грн/л и 6,94 грн/л.

Как изменились цены на АЗС

С начала года стоимость бензина в опте выросла на 2,07 грн/л, ДТ — на 1,15 грн/л. Вместе с тем розничные цены увеличились всего на 0,17 грн/л и 0,46 грн/л соответственно. Относительно розницы, то здесь стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 0,16 грн/л, до 51,59 грн/л, А-95+ — на 0,08 грн/л, до 54,92 грн/л, дизельного топлива — на 0,13 грн/л, до 51,96 грн/л.

Больше всего подорожало топливо в одесской сети "Катрал": стоимость А-95 увеличилась на 1,40 грн/л, до 51,99 грн/л, ДТ — на 1 грн/л, до 50,99 грн/л. Изменилась стоимость и в сети "Маркет" — плюс 1 грн/л на бензине.

В "Привате" цена увеличилась в среднем на 0,19 грн/л, до 49,76 грн/л, дизельное топливо — на 0,09 грн/л, до 50,89 грн/л. Правда, рост наблюдался не на всех АЗС сети, а там, где было, для бензина А-95 это 0,50-1 грн/л, для ДТ — 0,20-0,40 грн/л. По словам топливных компаний, спрос на топливо остается незначительным и это основная озабоченность.

Вашему вниманию цены на украинских АЗС на бензин и дизель

Цены на бензин и дизель.

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