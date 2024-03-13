Какие вещи в авто совсем не нужны: названы топ-10 бесполезных предметов

Их покупка — пустая трата денег

Современные автомобили оборудованы по последнему слову техники. Впрочем, всегда его владельцу хочется что-то добавить, чтобы немного "освежить" свою машину, но иногда приобретение того или иного предмета в авто — только выброшенные деньги на ветер.

"Телеграф" собрал список из десяти вещей, которые совсем не нужны в авто. Сразу отметим, что кроме напрасно потраченных на них денег, они могут быть достаточно опасными. Это касается как водителя, так и его пассажиров.

Топ-10 ненужных вещей

Так, одной из таких вещей является пепельница. Она присутствует в этом списке, потому что просто из-за нее образуется много мусора и есть неприятный запах. Не очень этому будет рад некурящий пассажир. Далее следуют светоотражающие болты. Им не место на авто, потому что такие украшения вообще запрещены.

Продолжают список кожаные коврики. Это касается и тех, которые были сделаны по заказу. Это ненужная вещь, потому что сантиметровое расхождение по размеру авто может привести к тому, что водителю может быть неудобно и приносить дискомфорт.

Также не принесет никакой пользы и хромированная насадка на выхлопную трубу, потому что она может отвалиться, отвертеться и улететь во время движения. Также лучше отказаться от программируемого транслятора на колесо. Лучше вообще не иметь какого-либо излишнего навесного оборудования.

Лишним будет и радар-детектор, за который в некоторых странах могут и оштрафовать. Забудьте и за приобретение 3D-стикера, который вообще является очень бесполезной вещью. Никакой пользы и от фальшь решетки на крыло, ведь она может отклеиваться во время движения и нанести вред другому авто.

Измеритель остаточной высоты протектора. Просто не следует допускать стирание шин на тот уровень, где его нужно измерять таким прибором. И, в конце концов, замыкает перечень накладки на педали. Дело в том, что крепление может совпадать или отскочить в ненужный момент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о каких неисправностях говорит цвет дыма из выхлопной в авто. Особенно, на эту проблему следует обратить внимание в теплую и сухую погоду.