Обмануть станет труднее: депутаты добавят новую обязательную процедуру при продаже авто

Теперь нечестным продавцам и перекупам станет гораздо труднее схитрить

В Украине и за ее пределами очень часто скручивают пробег авто. Все для того, чтобы придать машине более привлекательный вид перед продажей. И, конечно, "набить" цену.

Чаще всего нечестные продавцы отматывают цифры на одометре на 30-50 тысяч километров. Казалось бы, цифра не слишком велика и особенно ни на что не влияет. Но 150 тысяч км на одометре все равно не столь привлекательно выглядят, как 100 тысяч, согласитесь. Однако скоро это будет невозможно, особенно при ввозе авто из-за границы. Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №10173, сейчас идет его обсуждение и все необходимые экспертизы.

Что известно о законопроекте №10173

Согласно пояснительной записке к законопроекту, при регистрации авто или перерегистрации на нового владельца настоящий пробег автомобиля будет обязательно фиксироваться.

Как это будет работать, пока не известно. Возможно, цифры будут вносить в Единый реестр транспортных средств или создадут какой-то другой с этой целью.

Также депутаты предлагают сделать так, чтобы эту информацию мог проверить каждый - физическое или юридическое лицо. К базе также добавят информацию из иностранных реестров, ведь авто со скрученным пробегом тоже очень часто завозятся из-за границы.

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