Наглость – второе счастье: в Сети показали видео хитрого способа перестройки в другую полосу

За такое можно изрядно получить на орехи

В ряде случаев водителю на дороге нужно сменить полосу движения. Тогда он должен подождать, пока проедут другие, и тогда перестроиться. Конечно, убедившись в безопасности маневра и включив указатель поворота. Если дороги загружены, это бывает сложно сделать.

Здесь вступает в роль обычная человечность, когда один водитель дает возможность другому перестроиться, пропустив его. К примеру, перед поворотом на перекрестке. Но иногда водители не желают пропускать кого-то или ведут себя агрессивно. Все эти факторы могут сделать перестройку в другую полосу движения сложным и опасным маневром.

И на что идут другие водители

Желая перестроиться, по правилам дорожного движения водитель должен проинформировать других о своем намерении указателем поворота. Некоторые водители сигналят, чтобы их пропустили (кстати, в городе сигналить нельзя, кроме случаев, когда водитель пытается предотвратить ДТП), другие же просто протискиваются.

Но один из водителей придумал такое, до чего трудно додуматься. Он просто открывает водительскую дверцу и начинает перестраиваться. Через открытую дверь водитель сзади не может его прижать, ведь тогда повредит оба авто. Как говорится, наглость – второе счастье. Конечно, так делать нельзя — это опасно, и является откровенным неуважением к другим участникам движения. За такие действия можно и на орехи получить.

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