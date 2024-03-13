Решение не окончательное: уклонистов все еще могут лишить права вождения авто

Попадет ли эта норма в финальный вариант закона все еще неизвестно

Законопроект об усилении мобилизации бьет все рекорды. В него внесли более четырех тысяч правок. Особые дискуссии в стенах Верховной Рады возникли из-за предложения лишать водительских прав граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Не смотря на вчерашний провал голосования по этим ограничениям, уклонистов все еще могут лишить права вождения авто. Об этом заявил нродный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.

"Уклоняясь от мобилизации, ТЦК вносит вас в соответствующую информационную базу. Это будут видеть, например, сотрудники полиции, которые будут проверять ваше водительское удостоверение. Далее возможны административные действия", — заявил политик.

Напомним, что во вторник, 12 марта, на заседании Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке в новом законопроекте о мобилизации прошла правка, исключающая из текста весь раздел изменений в Кодексе административного судопроизводства. Как результат, относительно противодействий уклонистам, снялись предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцами объяснили, как предоставить данные в ТЦК после принятия закона о мобилизации.