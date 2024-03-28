Штраф до 51 тысячи гривен и лишение прав на 10 лет "светит" водителям за популярное нарушение

Лучше не доводить до этого

Ежедневно патрульные по всем областям Украины ловят водителей, управляющих авто под хмельком. Нередко это приводит к ДТП с летальным исходом.

Пьяная езда – это одно из самых популярных нарушений ПДД. Поэтому в патрульной полиции Тернопольщины напоминают, что за такое нарушение предусмотрены большие штрафы, лишение прав вождения и даже арест.

Как штрафуют за пьяную езду в Украине

Чтобы административная ответственность наступила, нужно установить факт того, что лицо руководило ТС, а также согласие или отказ пройти медицинское освидетельствование с целью установления опьянения любого типа. Тогда полицейский составляет протокол.

Статья 130 КУПА, согласно которой лицо штрафуют за пьяную езду, делится на 4 части в зависимости от тяжести и кратности правонарушения. Если водителя ловят впервые, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительского удостоверения в год. По части второй статьи 130, если водитель повторно совершил это же правонарушение за год, ему назначают штраф в размере 34 тысяч гривен. Тогда он не имеет права садиться за руль уже 3 года.

Самым серьезным с точки зрения штрафа и наказания является третья часть этой же статьи. Ее могут пустить в действие, когда человека дважды в течение года привлекали к ответственности, и теперь поймали в третий раз за рулем в состоянии опьянения. Тогда водителю грозит лишение водительского удостоверения на срок в 10 лет. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 51 тысяч гривен. И еще одно — суд может назначить либо административный арест сроком на 15 суток, либо конфисковать транспортное средство.

Бывают случаи, когда водители употребляют алкоголь или наркотики уже после остановки их полицией, прежде чем они должны были пройти осмотр. Не важно, что они употребляли до того, им светит штраф в размере 34 тысяч гривен или админарест на 15 дней, а также лишение водительского удостоверения на срок в 3 года.

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