Не только из-за опасности на фронте: названы главные причины критического снижения продолжительности жизни в Украине

Среди причин войну даже не называют

В Украине зафиксировали рекордное снижение продолжительности жизни среди женщин и мужчин. В частности, у мужчин – на 9 лет – с 66,4 года до 57,3 года. У женщин – с 76,2 до 70,9. То есть среднестатистическая женщина в Украине потеряла более 5 лет.

Минсоцполитики видит несколько факторов снижения продолжительности жизни в Украине. Об этом сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Причины снижения продолжительности жизни в Украине

Среди наиболее значимых называют массовую занятость в опасных условиях (вероятно, подразумевается война, хотя прямо не называют эту причину), аварии, алкоголь, наркотики и курение, недостаточную осведомленность людей о здоровом образе жизни, а также низкий доступ к медуслугам в селах.

Алексей Кущ говорит, что основной причиной, которую не называют в Минсоцполитики, является социальная политика, которая была провальной за все годы независимости Украины. Государство вовсе не инвестировало в социальный капитал и выставляло не те акценты.

Что касается ДТП, то наиболее распространенными причинами аварий в Украине является нарушение правил маневрирования, превышение скорости, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков и вождение авто в состоянии опьянения. В 2023 году в результате ДТП погибли 2492 человека.

Ранее "Телеграф" писал, предусмотрен ли штраф за отсутствие детского автокресла в машине. Это средство считается одним из самых эффективных средств защиты во время автопутешествий.