Не лише через небезпеку на фронті: названо головні причини критичного зниження тривалості життя в Україні

Серед причин війну навіть не називають

В Україні зафіксували рекордне зниження тривалості життя серед жінок та чоловіків. Зокрема, у чоловіків — на 9 років — з 66,4 року до 57,3 року. У жінок — з 76,2 до 70,9. Тобто, середньостатистична жінка в Україні втратила понад 5 років.

Мінсоцполітики бачить кілька факторів зниження тривалості життя в Україні. Про це повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

Причини зниження тривалості життя в Україні

Серед найбільш значущих називають масову зайнятість в небезпечних умовах (ймовірно, мається на увазі війна, хоча прямо не називають цю причину), аварії, алкоголь, наркотики та куріння, недостатню обізнаність людей про здоровий спосіб життя, а також низький доступ до медпослуг у селах.

Олексій Кущ каже, що основною причиною, яку не називають у Мінсоцполітики, є соціальна політика, яка була провальною за усі роки незалежності України. Держава зовсім не інвестувала в соціальний капітал і виставляла не ті акценти.

Щодо ДТП, то найпоширенішими причинами аварій в Україні є порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть та водіння авто у стані сп’яніння. У 2023 році у результаті ДТП загинуло 2492 людини.

Раніше "Телеграф" писав, чи передбачений штраф за відсутність дитячого автокрісла в машині. Цей засіб вважається одними з найефективніших засобів захисту під час автоподорожей.