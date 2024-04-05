Алкогольный калькулятор для водителя: в каких случаях он пригодится и как работает

В любом случае не стоит садиться за руль после употребления алкоголя

Сейчас в Украине допустимая норма алкоголя в крови для водителя составляет 0,2 промилле. Это почти нулевая степень опьянения, которая бессимптомна. То есть она не сказывается на поведении водителя за рулем и его внимании.

Отметим, что в некоторых странах мира установлена норма в 0 промилле, а в других разрешена большая степень опьянения — 0,5 и даже 0,8% (в некоторых штатах США). И сколько же это в стаканах, бутылках и т.д? Подсчитать и узнать, за какой промежуток времени после потребления алкоголя водителям можно садиться за руль, поможет алкогольный калькулятор или алкотестер онлайн. Рассказываем, как он работает.

Алкогольный калькулятор онлайн: как он работает

Алкотестер онлайн учитывает, какая концентрация спирта в крови у человека и показывает ориентировочное время его выведения из организма. Такие сервисы работают на основе формулы Видмарка, которая всемирно признана и считается точной.

Формула Видмарка – это математическая формула, которая используется для расчета концентрации алкоголя в крови (КАК) на основе количества выпитого алкоголя, веса человека и пола.

Формула:

КАК = (A×r)/(W×0.7) для мужчин;

КАК = (A×r)/(W×0.6) для женщин.

где:

КАК – концентрация алкоголя в крови (г/л);

– концентрация алкоголя в крови (г/л); A – количество выпитого чистого алкоголя (в граммах);

– количество выпитого чистого алкоголя (в граммах); r – коэффициент распределения Отмарка (0.7 для мужчин, 0.6 для женщин);

– коэффициент распределения Отмарка (0.7 для мужчин, 0.6 для женщин); W – вес человека (в кг).

Следует отметить, что фактическая КАК может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как скорость метаболизма, приема пищи, усталости, лекарственных препаратов и т.д.

Не рекомендуется садиться за руль после употребления алкоголя. Даже небольшое количество алкоголя может ухудшить вашу реакцию и координацию, что может привести к несчастному случаю.

Ранее "Телеграф" писал, сколько можно выпить пива, вина и водки, чтобы Драгер не показал превышения. Имеется простой метод расчета.