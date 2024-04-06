Можна не спішити: у Німеччині підготували приємний сюрприз для українських водіїв

Проте часу все одно обмаль

Біженцям у Німеччині дозволяли керувати власним авто з українськими номерами, проте обмежили терміни. Згідно з чинним законодавством, з 1 квітня українським водіям мали б заборонити їздити на авто без реєстрації у ФНР. Кожен має зареєструвати своє авто у ФНР та отримати державні номери.

Але після обговорень процедуру звільнення від обов’язкової реєстрації продовжили ще на пів року. Тобто, до 30 вересня 2024 року. Про це йдеться на сайті Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту.

Стосується це більше тих біженців, які не хочуть залишатись у Німеччині на постійно. Таким людям потрібно надати страховку, документи про реєстрацію ТЗ та техогляду.

Які документи потрібні, щоб отримати дозвіл не перереєстровувати авто в Німеччині

Для цього потрібно мати дозвіл на перебування в Німеччині або посвідку на проживання. Також потрібно надати Державному відомству будівництва та транспорту реєстраційні документи, міжнародний поліс страхування, тобто "Зелену карту", сертифікат про проходження техогляду (з сервісного центру, сертифікованого в Німеччині.

Скільки потрібно заплатити, аби отримати німецькі номерні знаки

Якщо ви все ж таки вирішили отримати німецьку реєстрацію для свого авто, потрібно заплатити від 31 до 100 євро, це залежить від місця, де ви перебуваєте.

З кінця вересня 2024 року керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у Німеччині, не можна буде. Таке порушення передбачене кодексом про адміністративні правопорушення, а також тягне за собою 70 євро штрафу і 1 штрафний бал. Нагадуємо, що у Німеччині діють такі норми щодо водіїв — їх штрафують за допомогою спеціальних балів. Отримав 8 таких — забирають посвідчення водія.

Раніше "Телеграф" писав, на які авто ви витратите найменше за 10 років. Ці марки найдешевші в обслуговуванні.