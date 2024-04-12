Спрос испарился: из-за чего на украинских АЗС моментально упала продажа топлива

"Лишним" оказалось почти 120 тысяч тонн горючего

В Украине существенно упал спрос на горючее. Отмечается, что с начала года объем реализации топлива уменьшился примерно на 10—15%. Это составляет около 120 тысяч тонн в месяц.

Об этом "Бизнес-телеграфу" рассказали эксперты топливного рынка страны и представители сетей АЗС. В частности, речь идет о бензине и дизеле.

Почему упал спрос на топливо в Украине

Так, общее потребление бензина и дизеля по стране составляет около 800 тысяч тонн в месяц. Директор компании "А-95" Сергей Куюн связывает резкое падение спроса на топлива из-за мобилизации. Он придерживается мнения, что многие мужчины пошли воевать и, соответственно, перестали ездить за рулем собственных авто. Да, есть и такие, которые просто прячутся от мобилизации и поэтому максимально ограничили передвижение.

Владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин также заметил, что мужчин за рулем стало гораздо меньше. Директор по маркетингу сети Chipo Юлия Дубовик, в свою очередь, говорит, что даже визуально заметно: если где-то появляется блокпост или выходят на рейд представители ТЦК, окружающие заправки мгновенно пустеют, и продажи резко падают.

Впрочем, есть и другая причина. Это может быть связано с увеличением спроса на электрокары. По словам руководителя Autoconsulting Олега Омельницкого, электрокары, по результатам февраля, уже занимают 20% отечественного авторынка, и их продажи продолжают расти. Ежемесячно в Украине продается примерно 4 тысячи "зеленых" авто, а это вдвое больше, чем в прошлом году.

Другими причинами спада потребления топлива эксперты называют блокаду польско-украинской границы. В частности, что касается дизеля. Из-за заблокированных границ логистику больше возят по железной дороге и портам, а не фурами.

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