Зеркальное, атермальное, с эффектом "хамелеон": какая тонировка запрещена в Украине и есть ли за это штраф

Однако в других странах существуют другие ограничения

Безусловно, яркий солнечный свет часто может ослепить водителя прямо за рулем. В таких случаях тонировка окон авто может стать спасением. А еще это добавляет автомобилю стиля и определенной конфиденциальности. Но украинское законодательство имеет определенные правила по этому вопросу.

Запрещается использовать зеркальные пленки на автомобильных стеклах. Их светопропускание не соответствует нормам и может серьезно снижать видимость на дороге. Вместо этого владельцы авто могут отдавать предпочтение атермальным или "хамелеонам" пленкам, которые помогают затенять салон, не нарушая правил.

Согласно действующим Правилам дорожного движения, пропускание света лобовым стеклом должно составлять не менее 75% общего светового потока. Для передних боковых стекол это значение чуть ниже – 70%. Задние окна авто никаких ограничений не имеют.

Нарушение этих норм карается штрафом в 340 гривен за первый случай. Если в течение года правонарушение повторится, водителя могут лишить права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

Виды тонировки для авто

Зеркальная тонировка. Эти пленки не пропускают солнечные лучи внутрь салона, создавая ослепительный отблеск извне. Как мы уже отметили, они запрещены в Украине из-за угрозы аварийных ситуаций на дороге. Атермальные плёнки. Они имеют специальное напыление, отражающее инфракрасные лучи и не дающее салону перегреваться. При этом светопропускание остается в норме. Пленки "Хамелеон". Их особенность – способность изменять цвет в зависимости от угла падения солнечных лучей. В темноте они становятся прозрачными, а в дневном свете затеняют автомобиль. Тонировочные цветные пленки. Позволяют придать автомобилю индивидуальность путем выбора оттенка — от легкого напыления до ярких цветов. Существуют также затемняющие пленки, которые полностью лишают обзорность салона извне. Их часто используют на автомобилях спецслужб. Защитные или армированные пленки имеют прочную конструкцию и применяются для предотвращения повреждения стекла при столкновениях или стрельбе.

Ранее Телеграф писал, что использовали водители в СССР вместо тонировки стекла в авто. В ход шли подручные средства.