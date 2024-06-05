Опасный маневр: как правильно разворачиваться в этом случае, сложная задача по ПДД (видео)

Этот вопрос является одним из самых сложных

На дорогах часто возникают ситуации, когда водителю необходимо совершить сложный манёвр развертывания. Он считается одним из наиболее опасных, ведь требует максимального внимания, умений вождения и четкого соблюдения Правил дорожного движения. Особенно осторожным должно быть развертывание вблизи перекрестков, где концентрируется большое количество транспортных средств и пешеходов.

Несмотря на все риски, иногда разворот на перекрестке необходим, например, из-за отсутствия возможности продолжить движение по запланированному маршруту. Однако в такой ситуации следует быть крайне осторожным и тщательно соблюдать ряд важных правил безопасности. Сложную задачу предлагает Youtube-канал "По! Правилам".

Как правильно разворачиваться на перекрестке: непростая задачка по ПДД

В частности, на видео представлен классический перекресток, где пересекаются 2 дороги, в каждой из которых — по 2 полосы для движения. Перекресток нерегулируемый. Со стороны, где мы видим автомобиль, установлен знак "Разворот запрещен". Сразу после перекрестка пешеходный переход, позади него есть автобусная остановка. Какая же траектория разворота разрешена в этом случае?

Траектория А – это обычный разворот, который разрешен ПДД. Однако знак нам это запрещает в этом случае. Траектория Б проходит через пешеходный переход, а В — через автобусную остановку. В Правилах дорожного движения значится только запрет разворота на пешеходных переходах, а вот в местах для остановки транспортных средств такой манёвр не запрещен. Поэтому в этом случае разворот разрешен только по траектории В.

Ранее "Телеграф" также публиковал задачу по ПДД с коварным поворотом. Каждый второй водитель здесь даже не знает, что нарушает правила дорожного движения.