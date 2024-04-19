Мало кто придерживается этих правил: за что украинскому водителю может грозить штраф 510 гривен

Многие думают: "А, еще проскочу".

Несмотря на распространенное мнение, что на желтый сигнал светофора можно проехать, завершать маневр и так далее, это запрещено. Этот сигнал создали для предупреждения водителей о том, что цвет светофора вот-вот изменится.

Очень распространенным в Украине нарушением есть проезд на желтый сигнал светофора. За это водителю может грозить штраф в размере 510 гривен.

Если светофор подал сигнал, запрещающий движение, водитель должен немедленно остановиться у дорожного знака "Стоп-линия" или возле соответствующей дорожной разметки. Если их нет, нужно остановить авто перед перекрестком или за 10 метров до пешеходного перехода или светофора.

Исключения

Бывает, что когда желтый сигнал включился, а водитель не может остановить автомобиль в месте, предусмотренном правилами дорожного движения. Речь идет только о случаях, когда единственным выходом является экстренное торможение. Тогда можно продолжить движение на желтое. Но обязательно нужно убедиться в безопасности дорожного движения. Настоящее исключение регулируется пунктом 8.11 Правил дорожного движения.

Правда, доказать на практике иногда этот нюанс бывает сложно. Если патрульный полицейский доказывает свою правоту и пытается составить протокол, несмотря на объяснение водителя относительно невозможности остановки, это противоправно. В таком случае нужно изложить свои объяснения в письменном виде, и подавать иск в суд.

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