В Литве конфисковали первое авто на номерах РФ: пограничники рассказали, что сделают с ним

Владельцам автомобилей с российской регистрацией давали время исправить ситуацию

В Литве на границе с Беларусью впервые задержали автомобиль Audi Q7 на российских номерах после вступления в силу новых ограничений. Его конфисковали и передадут на нужды Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе литовской таможни. Российское авто было задержано 11 марта около 23:00 в пункте пропуска Мядининкай.

Водитель иномарки оказался гражданином Молдовы, а ехал из Литвы в Беларусь. Пограничники выяснили, что само авто зарегистрировано на гражданку России. Мужчина заявил, что ничего не слышал о новых ограничениях, но ему все равно выписали протокол об административном правонарушении. Само транспортное средство стоимостью 41 690 евро было конфисковано. Скорее всего, его передадут Украине, добавили в пресс-службе литовской таможни.

Напомним, что с 11 марта 2024 года Литва ввела ограничения для владельцев автомобилей с российской регистрацией. На территории страны они подлежат ответственности, согласно ст. 515 Кодекса об административных правонарушениях с конфискацией и наложением штрафа. Все владельцы таких авто должны были до 11 марта текущего года покинуть территорию Литвы и Евросоюза, или же зарегистрировать авто в Литве.

В таможне Литвы добавили, что в 2023 году Украине было передано в качестве гуманитарной помощи 124 автомобиля, а в 2022 – 64 автомобиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что страны G7 до сих пор не могут прийти к единому мнению касательно конфискации активов России. Они заявляют, что не видят достаточных оснований для этого.