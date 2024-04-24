Пан Роман рассмешил Сеть обзором авто: видео собрало 800 тысяч просмотров

Смех и только

Пан Роман — известный виртуальный блоггер, созданный с помощью снепчатки, используя маски. Известно, что за созданием этого персонажа стоит писатель Роман Чихаривский.

Роман ведет собственную страницу в Тиктоке, где набирает сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Под маской — стереотипный набожный житель западной Украины, всегда по-церковному отвечающий на все вопросы. Даже если они касаются незаурядных тем типа переименования Червонограда или о том, как определить, что вы относитесь к среднему классу. В этот раз он сделал веселый автообзор автомобиля. Он набрал более 850 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Автообзор Пана Романа

В видео виртуальный герой шутит на тему авто, говоря, что оно имеет 2 коробки, каждая из которых состоит из 6 и 4 передач (похоже, это авто "Нива"). "Она тянет хорошо", — заключает Роман.

Также блоггер показывает "навигатор" и объясняет, что означает кнопка а/с на панели приборов. По его мнению, это аварийка, чтобы остановиться на автостанции. А колесо регулировки температуры печки в авто он назвал темпом, то есть скоростью движения. "Далее темп — можно ехать скоро или не скоро", — говорит мужчина.

Публикуем также самые смешные, по нашему мнению, комментарии.

Ранее Телеграф также писал о том, что в Украине выставили на продажу спорткар 2023 года выпуска. Интересно, что он разбит вдребезги и разорван пополам.