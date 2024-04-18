Назван самый надежный двигатель General Motors: 500 тысяч километров для него – мелочи

СТО разорятся, если все начнут ездить авто с этими двигателями

В наработке General Motors есть несколько самых надежных бензиновых двигателей. Они считаются одними из самых качественных в мировом автопроме.

Сегодня наше внимание привлечет двигатель TurboMax, названный в честь другой легендарной линейки двигателей GM — Duramax V8. Он способен производить высокий крутящий момент и удивительную мощность, пишет slashgear.

Что такое двигатель GMC TurboMax и каковы его функции и характеристики?

Это бензиновый двигатель, созданный для использования в пикапах, внедорожниках и небольших грузовиках. Его выпустили в 2019 году.

Двигатель TurboMax имеет невероятную мощность в 310 лошадиных сил, учитывая его небольшие размеры. Поэтому такие испытания как езда по бездорожью или буксировка прицепов — это для двигателя TurboMax как раз плюнуть. Он имеет мощный турбокомпрессор, трехпозиционный распределительный вал и многие другие высокопроизводительные компоненты.

Модели авто оснащены TurboMax

По состоянию на сегодняшний день только 4 модели авто оснащены этим двигателем. Это 2024 GMC Canyon, 2024 Chevrolet Silverado 1500, 2024 GMC Sierra 1500, и 2024 Chevrolet Colorado. Пока производитель не разглашает, планирует ли он в будущем оснащать этой силовой установкой другие авто, но есть уже главные претенденты. Это Cadillac CT4-V, Chevrolet Traverse и GMC Acadia. Многие эксперты предполагают, что эти авто, которые сейчас оснащены более слабым двигателем, получат TurboMax в будущем.

Ранее "Телеграф" писал о самом надежном двигателе от шведского бренда Volvo. Им оборудованы только 2 модели компании.