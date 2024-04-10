Сезон в разгаре: велосипедистам напомнили основные правила дорожного движения
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С наступлением тепла велосипедистов существенно стало больше
С наступлением теплого времени года на улицах городов появляется все больше велосипедистов. Велосипед – это не только экологический и экономичный вид транспорта, но и отличный способ улучшить свою физическую форму и получить заряд бодрости.
Однако велосипедисты – это полноправные участники дорожного движения, которые должны знать и четко соблюдать правила дорожного движения (ПДД).
Вот несколько основных правил, которые должны помнить велосипедисты
- Двигаться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по правой стороне обочины.
- Подавать сигналы руками перед поворотом или остановкой.
- Не ездить на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения.
- Использовать шлем и другие способы защиты.
- Включать фары велосипеда в темное время суток. Также велосипед должен иметь световозвращатели и исправный тормоз.
Важно также помнить
- Велосипедистам запрещено ездить по тротуарам и пешеходным переходам.
- Пересекая дорогу по пешеходному переходу, велосипедист должен слезть с велосипеда и перейти дорогу пешком.
- Велосипедист должен дать дорогу пешеходам.
- Ездить по проезжей части дороги можно только с 14 лет.
Следование этим простым правилам поможет велосипедистам обезопасить себя и других участников дорожного движения.
За что могут штрафовать велосипедистов
Поскольку велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, они неукоснительно должны соблюдать правила. Их нарушение влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Если велосипедист нарушил ПДД и находился в состоянии опьянения, то размер штрафа увеличивается вдвое.
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