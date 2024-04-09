Секретная "кнопка" на ремне безопасности в авто: эта неприметная деталь выполняет важную функцию

И таких секретных функций в салоне еще много

В таком сложном механизме как машина каждая деталь даже, казалось бы, неприметная, выполняет свою функцию. Так же и с кнопкой на ремне безопасности в авто. Ее мало кто замечал вообще. А оказывается, она очень даже нужна.

Однако на самом деле это не кнопка. Это ограничитель или фиксатор. Он создан для того, чтобы удерживать пряжку ремня.

Функция кнопки

Предотвращает сползание пряжки ремня безопасности вниз. Благодаря этому пряжка всегда находится на удобной для застегивания высоте, делая процесс пристегивания ремня более быстрым и комфортным.

Также она обеспечивает определенный запас длины ремня (обычно 5-7 см), чтобы водитель и пассажиры могли регулировать его под себя, избегая чрезмерного давления на грудь или таз.

Важно отметить, что эта кнопка не влияет на безопасность ремня. Ее основная функция — облегчить процесс пристегивания и сделать его более удобным. Обычно она изготовлена ​​из пластика и расположена на ремне безопасности, ближе к замку. Нажатие позволяет пряжке свободно скользить по ремню.

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