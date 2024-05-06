Раздолбал "Крузак" посреди ночи: в Тернопольской области водитель покатался на четыре штрафа

Решил проехаться в комендантский час и теперь еще долго не сядет за руль

Во время вечернего патрулирования на отрезке трассы М-19 Доманово — Тереблече в Тернопольской обл. патрульные заметили Тойоту, которая куда-то спешила в комендантский час. Полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель бросился наутек.

Патрульные, мгновенно среагировав, начали преследование автомобиля. Однако в попытке побега водитель потерял контроль над автомобилем, выехал за пределы проезжей части и столкнувшись с фонарем.

Инспекторы обнаружили за рулем молодого человека, который выглядел существенно пьяным. Драгер подтвердил подозрения, показав 1,44 промилле алкоголя. Кроме того, оказалось, что мужчина не имеет при себе водительского удостоверения и в целом права управления транспортными средствами. Итак, вечерняя прогулка вылилась в три протокола и постановление: за управление без водительских прав и в состоянии опьянения, за отказ остановиться, за нарушение ПДД, что повлекло за собой повреждение дорожных сооружений.

К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших, но горе-водителем, не только нарушил правила дорожного движения, но и стал причиной потенциальной опасности для других участников дорожного движения и пешеходов. Теперь ему грозит, по меньшей мере, существенный штраф.

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